Infortunio lavoro, un morto a Cantagallo

(ANSA) - PRATO, 13 DIC - Incidente mortale sul lavoro nel comune di Cantagallo (Prato): la vittima è un 55enne cinese, trovato privo di vita in un'officina annessa a una ditta artigianale che produce materiali in plastica. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, mentre era solo nel'officina, sarebbe rimasto impigliato col giubbotto a un tornio, venendo trascinato e schiacciato. A fare la scoperta, la notte scorsa, il figlio 31enne che non vedendolo tornare a casa è andato a cercarlo. Il 31enne, per lo choc, è stato poi portato in ospedale. Sul posto intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco, personale della Asl e i carabinieri.