Minaccia uccidere moglie, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Ha minacciato la moglie di ucciderla perché gli aveva detto di volersi separare da lui, poi ha augurato di morire ai loro tre figli di età compresa tra i 4 e 15 anni, che avevano assistito alla scena, se avessero deciso di allontanarsi con la madre. Per questo un 40enne di origini mediorientali è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia della polizia, intervenuta nell'abitazione dopo la chiamata della donna. L'episodio è avvenuto alla periferia di Firenze, nella serata di ieri. Secondo quanto ricostruito la donna, connazionale del 40enne, nei giorni scorsi aveva presentato una denuncia dopo che il marito, appresa la sua volontà di lasciarlo, l'aveva sorpresa nel sonno e afferrata per il collo minacciandola di morte.