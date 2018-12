Meningite, 16enne ricoverato a Empoli

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 11 DIC - Un sedicenne è stato ricoverato all'ospedale di Empoli (Firenze) con una diagnosi di meningite di tipo B, confermata dal laboratorio di immunologia del Meyer. Il ragazzo, che vive a Santa Croce sull'Arno, è arrivato all'ospedale la notte scorsa dopo aver accusato nella giornata di ieri malessere con vomito e cefalea. "Le sue condizioni hanno comportato il ricovero in terapia intensiva", spiega la Asl Toscana centro in una nota, precisando anche che il sedicenne "non era vaccinato per meningococco B".

Immediatamente attivata, spiega sempre la Asl, "l'inchiesta epidemiologica e le procedure per la profilassi", per la copertura antibiotica di quanti nei giorni scorsi "hanno avuto contatti stretti e ravvicinati" col giovane. La Asl precisa che il sedicenne "frequenta l'Istituto professionale Checchi di Fucecchio: i soli compagni e insegnanti della classe interessata sono stati individuati e saranno contattati per la profilassi.

Gioca inoltre in una squadra di calcio di Santa Croce, e anche in questo caso si sta procedendo a contattare i compagni per la profilassi. Sono stati inoltre già stati sottoposti a copertura antibiotica i familiari ed altri conoscenti. Si ricorda che la profilassi è necessaria solo in chi ha avuto contatti prolungati e ravvicinati, ed in funzione di ciò sono individuati".