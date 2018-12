Firenze, guasto acquedotto viale Guidoni

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - Chiuse, poco prima delle 14, entrambe le corsie di marcia del viale Guidoni a Firenze, in direzione Peretola, per consentire la riparazione di una tubatura dell'acqua. All'altezza dell'incrocio con via Torre degli Agli tutto i mezzi in uscita dalla città vengono deviati sul controviale dove il traffico procede con rallentamenti. Sul posto tecnici di Publiacqua e polizia municipale.

La rottura, come spiegato da Publiacqua, ha interessato "un tratto della tubazione Dn 300 che corre sotto" il viale, con conseguente chiusura dell'acqua "nel tratto di viale Guidoni compreso tra via Torre degli Agli e via Almerico da Schio. I tempi dell'intervento idraulico potranno essere stimati solo quando sarà effettuato lo scavo e verificata l'entità del guasto".