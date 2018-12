Tre cani in tana istrice salvati da VVf

(ANSA) - FIRENZE, 9 DIC - I vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti a Monterotondo Marittimo, in località Fosso delle Palaie, per recuperare tre cani che durante una battuta di caccia si sono infilati in una tana di istrice e non riuscivano più a uscirne. La squadra di pompieri è riuscita a liberare i tre cani, restituendoli in buone condizioni al loro proprietario.