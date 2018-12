Nardella accende gli alberi di Natale

(ANSA) - FIRENZE, 8 DIC - Come da tradizione la festa dell'Immacolata ha aperto le festività natalizie anche a Firenze. Il sindaco Dario Nardella ha 'acceso' le luci dei tre grandi alberi di Natale allestiti in Palazzo Vecchio, in piazza San Giovanni e in piazza Santa Maria Novella, spostandosi con il 'trenino' dell'Associazione dei 'Babbi Natale', e con gli sbandieratori, tra la grande folla di fiorentini e turisti che hanno preso d'assalto le strade del centro storico tutte già illuminate a festa. In Palazzo Vecchio il sindaco si è anche cimentato al violino insieme ad alcuni giovani musicisti. Alberi di Natale e luci lungo il tracciato delle tramvia e i viali, al piazzale Michelangelo come al Ponte Vecchio e nelle strade del centro. Illuminati anche lo stadio Franchi, la torre di Arnolfo di Palazzo Vecchio e tanti altri palazzi. Il tutto realizzato nell'ambito del festival F-Light 2018, con la direzione di Sergio Risaliti, organizzato da Muse e promosso dal Comune con la collaborazione tra gli altri di SilfiSpa.