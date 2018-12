Natale,a Firenze 32 alberi e luci d'arte

(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - Firenze si prepara al Natale con l'allestimento in varie parti della città, dal centro storico alle periferie e alle fermate della tramvia, di 32 abeti, oltre a addobbi, decorazioni floreali e luci su quasi 200 alberi dei viali insieme a illuminazioni artistiche dallo stadio, al Ponte Vecchio, passando per le torri e le porte storiche, fino alla basilica di S.Miniato e al mercato centrale nell'ambito del festival F-Light. L'8/12 l'accensione degli abeti aprirà le festività. Gli abeti più grandi saranno in piazza Duomo e al piazzale Michelangelo, altri più piccoli disseminati nei quartieri. Lungo i viali gli alberi avranno i tronchi ricoperti di luci rosse e le chiome con luci bianche. Inoltre, grazie al F-Light Festival, torri e porte storiche saranno accese. Luci d'artista anche alla Camera di commercio. L'Artemio Franchi si mostrerà sotto una nuova veste grazie a un nuovo impianto led.

Speciale illuminazione, che resterà permanente, anche per l'abbazia di S.Miniato e piazza Ss Annunziata.