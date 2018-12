Muore in scontro auto-camion a Follonica

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 1 DIC - Un uomo di 52 anni è morto e altri due sono rimasti feriti, uno in modo molto grave, in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani davanti all'ippodromo dei Pini di Follonica (Grosseto). La vittima, di nazionalità polacca ma residente a Follonica, viaggiava come passeggero a bordo di un'auto che si è scontrata frontalmente con un camion che procedeva in direzione opposta. Molto gravi poi le condizioni del conducente della vettura, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Ferito anche il camionista, portato all'ospedale di Massa Marittima. Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e la polizia municipale.