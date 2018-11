Rock Contest, anche premio Fse-Giovanisì

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Riconoscimento speciale l'1 dicembre in occasione della finale del concorso italiano per gruppi emergenti Rock Contest 2018 all'Auditorium Flog di Firenze. E' il premio Fse (Fondo sociale europeo)- Giovanìsi, destinato al brano musicale originale che meglio esprime sensibilità e immaginari del mondo giovanile e che finanzia, per un massimo di 3000 euro, un progetto artistico legato all'evoluzione musicale e professionale del solista o della band autrice del brano.