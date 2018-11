Furti casa e ricettazione, arresti

(ANSA) - LUCCA, 27 NOV - Operazione della polizia e della Gdf di Lucca per una presunta associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione in provincia di Lucca, Massa Carrara e La Spezia, ricettazione e riciclaggio. In totale 33 le misure cautelari personali emesse dal gip, 44 in totale gli indagati. Tra gli arrestati anche 4 titolari di compro oro della Versilia e di Arezzo. Eseguiti sequestri di beni per circa un milione di euro e una quarantina di perquisizioni nel centro Italia. In base alle indagini, coordinate dalla procura di Lucca e condotte per la polizia da squadra mobile di Lucca e commissariato di Viareggio, i furti in abitazione sarebbe stati prevalentemente messi a segno da sinti e rom della Versilia e l'oro rubato acquistato "dai compro oro di Viareggio e Pietrasanta, fuso in lingotti e rivenduto ai compro oro aretini". Il giro di affari ammonterebbe a mezzo milione di euro.