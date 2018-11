Tamponamento in Fipili, un morto

(ANSA) - PISA, 26 NOV - Un uomo di 74 anni, pisano, è morto intorno alle 19.00 in un tamponamento a catena avvenuto sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno a Navacchio, nel comune di Cascina (Pisa), in direzione di Firenze. Sul posto sta effettuando i rilievi la polizia stradale. Secondo quanto si è appreso sarebbero almeno tre le auto coinvolte.

L'incidente è avvenuto mentre nella zona cadeva una pioggia battente ma le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Alcuni chilometri di cosa si sono formati in direzione di Firenze.