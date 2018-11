Fondi Ue, al via tour di Rossi

Al via dalla provincia di Grosseto, il 28 novembre 2018, il tour del governatore toscano Enrico Rossi per raccontare come l'Europa aiuta i territori: dai progetti che hanno beneficiato dei finanziamenti europei alle risorse distribuite provincia per provincia della Toscana.

L'idea, si sottolinea, è spiegare "come l'Europa sia solo apparentemente un'entità lontana: grazie ai fondi europei, gestiti dalla stessa Regione Toscana, aiuta l'agricoltura e la ricerca, sostiene lo sviluppo economico e dei territori, la difesa dell'ambiente o la mobilità sostenibile, dà un mano alle imprese che vogliono farsi più dinamiche e investire sul trasferimento tecnologico". Ma secondo "l'Eurobarometro il 60% degli italiani non conosce i fondi strutturali dell'Unione Europea e, tra chi sa di cosa si tratta, l'80% pensa che siano inutili. Eppure senza queste risorse, la Toscana (e tutta l'Italia) sarebbe meno sviluppata, meno dinamica e meno coesa. Tante opere non sarebbero state realizzate".

Una pagina del sito della Regione Toscana, www.regione.toscana.it/tour-europa-toscana, raccoglierà tutte le schede: un viaggio nella regione che cambia (o è cambiata) grazie ai fondi europei.

Per la prima tappa del 28 novembre Rossi sarà a Orbetello, Manciano, Scansano, Cinigiano e Braccagni, dove visiterà imprese, cantine, caseifici e oleifici che per i loro progetti hanno potuto contare sui contributi europei. Il viaggio nel Grossetano si chiuderà al Centro fiere del Madonnino, per un convegno sull'agroambiente e le politiche regionali in Toscana.