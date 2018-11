Firenze marathon, vince Gelelchu

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - E' Abdi Ali Gelelchu del Bahrein il vincitore della 35/a Firenze marathon, corsa stamani sotto una pioggia incessante nel capoluogo toscano. L'atleta ha chiuso in 2h11'32'' davanti al marocchino Hicham Boufars (2h12'16") e al keniano Gilbert Kirwa (2h13'08"). Tra le donne ha vinto l'israeliana Lonah Chemtai Salpeter, campionessa europea sui 10mila metri su pista a Berlino lo scorso agosto, che con un tempo di 2h24'17'' ha fatto il nuovo record femminile alla Firenze marathon e uno dei crono più veloci di sempre in Italia.

Completano il podio la keniana Caroline Chepwony in 2h30'46" e Clementine Mukandanga, del Rwanda, con 2h30'59". Christian Giannini ha vinto infine la gara riservata alle handy bike. Gli iscritti alla corsa 2018 sono stati 9.400 provenienti da 80 paesi. Quest'anno il 13 km del percorso è stato dedicato al capitano della Fiorentina Davide Astori scomparso il 4 marzo scorso (13 era il numero della sua maglia): posizionato un cartellone in ricordo del giocatore.