Opere uniche, mostra a Siena di Czok

(ANSA) - SIENA, 23 NOV - Dal 24 novembre al 31 dicembre la galleria Beaux Arts di Siena propone la personale dell'artista polacca di Marta Czok. 'Opere uniche' il titolo della mostra (a ingresso libero) del'artista che, con curiosità e ironia, presenta un universo di personaggi che tessono un inedito racconto antropologico dove smascherando abitudini, paradossi, piccoli grandi giochi di ruolo.

"Tutto quello che sono - commenta Marta Czok - è nei miei dipinti quindi non sento il bisogno di apparire o parlare come un'artista. Immagino che sotto sotto sono una rivoluzionaria e la mia battaglia è contro il ridicolo abuso di potere, che sia per mano dello Stato o della Chiesa, ed è tutto nei miei dipinti, anche se a volte lo inserisco in un modo delicato, cauto".