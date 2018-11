Monossido, bimbo e genitori in ospedale

(ANSA) - LIVORNO, 23 NOV - Una famiglia di tre persone, padre, madre e il figlio di due anni, sono stati ricoverati all'ospedale di Livorno in codice giallo per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. A dare l'allarme ai vigili del fuoco il 118, intervenuto nell'abitazione per soccorrere la coppia e il bambino intorno alle 4.30 con i volontari della Misericordia. Il personale dei vigili del fuoco arrivato sul posto con una squadra ha provveduto ad effettuare le misurazioni strumentali per verificare la presenza di monossido nell'abitazione avviando gli accertamenti di indagine del caso.