Lega Pro: Ghirelli "Sarà lavoro squadra"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Si è riunito il primo Consiglio direttivo della Lega Pro sotto la presidenza del neopresidente, Francesco Ghirelli. "Oggi abbiamo stabilito come dovrà essere organizzato il piano di lavoro e quello del Consiglio Direttivo sarà un lavoro di squadra - ha dichiarato Ghirelli - dove ad ogni membro verrà affidata la realizzazione di specifici progetti che rappresenteranno il volere e la voce dei 59 club di Lega". In sede di riunione è stata ratificata la nomina a Segretario Generale della Lega Pro di Emanuele Paolucci e sono state definite le deleghe dei due vicepresidenti. Cristiana Capotondi seguirà i progetti inerenti la digitalizzazione, la formazione, i rapporti con il Settore Giovanile e Scolastico e tutte le iniziative in ambito "solidarietà e associazionismo".

Jacopo Tognon si occuperà dei rapporti internazionali con Unione europea e Figc in ambito di giustizia sportiva oltre alle riforme normative alla lotta alle illegalità.