Viviani: Il Giro a Verona, ma il Tour...

(ANSA) - CALENZANO (FIRENZE), 21 NOV - Dilemma Giro o Tour nel 2019 per il campione italiano di ciclismo Elia Viviani che sta decidendo con il proprio team a quale grande corsa a tappe partecipare nel 2019. Ne ha parlato lui stesso a Calenzano (Firenze) dove ha ricevuto il premio internazionale di ciclismo 'Giglio d'Oro', giunto alla 45/a edizione. "Intanto, penso a concentrarmi sulle classiche come Milano-Sanremo e Gand-Wevelgen, poi deciderò sulle grandi corse a tappe", ha detto. "Ma, se penso al Giro che potrei correre con la maglia tricolore e sapendo che l'epilogo sarà nella 'mia' Verona, non avrei dubbi su cosa scegliere. Certo, partecipare al Tour significherebbe fare quel salto che nella mia carriera, prima o poi, dovrò fare e per questo stiamo ancora discutendo all'interno della squadra per fare la scelta migliore". "E' stata una stagione perfetta, mi sono fatto trovare pronto a ogni obiettivo che mi ero prefissato", ha anche detto Viviani che nel 2018 vanta uno score di 18 vittorie.