Simulato incendio su traghetto a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 20 NOV - Esercitazione antincendio e soccorso questa mattina su un traghetto Toremar a un miglio dal porto di Livorno. Nell'esercitazione, coordinata dalla Sala Operativa della guardia costiera e svolta in sinergia con il comando dei vigili del fuoco di Livorno, è stato simulato un incendio nella sala macchine del traghetto e l'infortunio di un marittimo. La squadra antincendio di bordo è intervenuta prontamente, mentre il comandante della nave ha informato della situazione la sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno che sul posto ha inviato le sue motovedette chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco con unità navale antincendio e i sommozzatori. Il membro dell'equipaggio,immobilizzato su una barella dai Vigili del Fuoco, è stato trasferito in sicurezza su una motovedetta e poi sbarcato in porto e affidato a un'ambulanza.

Le altre unità navali sono rimaste a fianco alla nave, mentre i vigili del fuoco sbarcati all'interno del traghetto hanno domato le fiamme.