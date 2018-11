Fotografia: le catastrofi di Di Cecco

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Un dialogo tra foto d'archivio e fotografia contemporanea centrato sulle catastrofi naturali che hanno colpito l'Italia nell'arco dell'ultimo secolo, dal terremoto dello Stretto di Messina del 1908 agli eventi sismici tra il 2016 e il 2017. Questa la mostra, on line da oggi, del Kunsthistorisches Institut in Florenz - Max-Planck-Institut a cura di Carmen Belmonte, Elisabetta Scirocco e Gerhard Wolf.

Il fotografo Antonio Di Cecco ha cercato i punti di contatto tra le fotografie storiche della fototeca e la sua indagine visiva dedicata ai paesaggi del post-sisma. "Lo stimolo prodotto da ogni singola immagine storica - ha spiegato Di Cecco - ha portato a estrapolare dal mio archivio una o più immagini che contengono un punto di contatto con la prima: punto di contatto tradotto in richiami visivi, di forme, codici di rappresentazione, atmosfere, segni e stratificazioni".

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca del progetto 'Storia dell'arte e catastrofi: l'Italia sismica'.