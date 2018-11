A Firenze fuochi artificio Cai Guo-Qiang

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - In circa dieci minuti quasi 50mila fuochi d'artificio 'sbocceranno' sullo sfondo del cielo di Firenze nel pomeriggio di domenica 17 novembre con City of Flowers in the Sky, opera pirotecnica di Cai Guo-Qiang, ispirata alla Primavera di Botticelli. L'esplosione di fuochi d'artificio è organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze e introduce Flora Commedia, personale di Cai Guo-Qiang agli Uffizi che inaugura il 20 novembre.