A Livorno lancio progetto sicurezza mare

(ANSA) - LIVORNO, 14 NOV - Sarà Livorno a ospitare, il 22 novembre prossimo a Palazzo Pancaldi, dalle 9.30, il seminario per il lancio di Sicomarplus, progetto di Interreg Italia-Francia Marittimo per promuovere la sicurezza in mare aumentando la superficie controllata da radar, satelliti o strumenti di monitoraggio in-situ e migliorare la qualità delle previsioni meteo-oceanografiche. Il progetto è finalizzato anche ad attività di formazione e dimostrative tra cui il pilotaggio in aree marine pericolose e la creazione di strumenti per la gestione delle emergenze. Sicomarplus, di cui è capofila la Toscana e che coinvolte tutte le Regioni di Interreg It-Fr, ovvero Corsica, Sardegna, Paca e Liguria, ha un budget totale di 6 milioni e 688mila euro.