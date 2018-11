Filosofia in festa a Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 13 NOV - Erri de Luca, Fabrizio Desideri, Alessandro Fo, Alberto Jori, Alfonso Iacono, Giacomo Marramao, Massimo Mori e Matteo Saudino: questi gli ospiti della terza edizione di Sophia - la Filosofia in festa, festival dedicato al pensiero filosofico, in programma il 17 e il 18 novembre al Teatro Comunale di Pietrasanta (Lucca). Gli appuntamenti sono a ingresso libero ma a numero chiuso.

Sophia fin dalla sua prima edizione "ha avuto il desiderio - spiega una nota - di raggiungere pubblico di ogni tipo e di tutte le età, guardando alla filosofia come un metodo pratico e sempre attuale per migliorare le proprie capacità e potenzialità. Uno strumento concreto ed efficace per comprendersi e comprendere la realtà che ci circonda, utile nella vita quotidiana e nel lavoro".