A Moby il sigillo di qualità tedesco

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Per il quinto anno consecutivo Moby ha conquistato il premio Sigillo di Qualità, assegnato dall'Istituto tedesco Qualità e Finanza. Il riconoscimento, di livello internazionale, premia il servizio tenendo conto del rapporto qualità-prezzo e le garanzie di affidabilità fornite ai consumatori.La Compagnia del Gruppo Onorato Armatori ha conquistato il primo posto nel settore "Traghetti e Navi". "Ci congratuliamo con Moby per l'eccellente risultato raggiunto in questa quinta edizione dello studio 'Migliori in Italia - Campioni del Servizio 2018/19' - ha commentato Christian Bieker, direttore dell'Istituto tedesco Qualità e Finanza - 'Campioni del Servizio' si basa su quasi 200.000 giudizi di consumatori italiani chiamati a valutare il servizio ricevuto da 900 aziende in oltre 100 diversi settori dell'economia. Il 79,2% dei clienti risultano essere 'molto soddisfatti' del servizio ricevuto da Moby".