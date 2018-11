Influenza, 1300 medici per i vaccini

(ANSA) - FIRENZE, 9 NOV - Sono oltre 1300 i medici e i pediatri di famiglia impegnati nel territorio dell'Asl Toscana centro per la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale. Ben 353mila le dosi di vaccino al momento distribuite in tutti i territori dell'Azienda. "C'è tempo fino a prima di Natale per vaccinarsi contro l'influenza perché anche quest'anno il picco è previsto a gennaio". E' la raccomandazione di Vittorio Boscherini, segretario provinciale della Fimmg di Firenze, il sindacato di medici e pediatri di famiglia. "E' importante che la vaccinazione antinfluenzale sia diffusa in modo capillare e che raggiunga tutti i cittadini a rischio di complicanze - aggiunge Massimo Di Pietro, direttore malattie infettive - la vaccinazione riduce il numero di malati e le morti correlate. La campagna si concluderà a fine dicembre, la protezione comincia dopo 2 settimane e dura in media 6 mesi".

Oggi si è vaccinata anche l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi che invita i toscani a fare altrettanto.