Aferpi, ministero convoca i sindacati

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 8 NOV - È arrivata oggi ai sindacati la convocazione al ministero del Lavoro per discutere l'istanza di attivazione della cassa integrazione per aree di crisi complesse, che riguarda in particolare la situazione dello stabilimento Aferpi di Piombino (Livorno), e che è stata fissata per il 16 novembre. Ad annunciarlo oggi le segreterie Fim, Fiom, Uilm e Uglm di Piombino (Livorno) in una nota congiunta. "Non condividiamo l'impostazione del Governo - spiegano i sindacati nel comunicato - che non ha dato ad oggi una risposta alle nostre richieste al riguardo della possibilità di accedere al nuovo decreto. Per il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto e per la tutela di tutti i lavoratori, già da oggi dobbiamo attivarci per il raggiungimento del miglior risultato complessivo, al fine di salvaguardare la situazione economica dei lavoratori".