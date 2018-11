Governo, Vito Crimi visita Lucca Comics

(ANSA) - LUCCA, 4 NOV - "Sono venuto a Lucca Comics & Games in viaggio di lavoro per incontrare l'editoria del fumetto e del gioco, in una manifestazione che conosco bene, in continua crescita all'insegna dell'innovazione". Lo ha detto, secondo quanto riporta Lucca Comics, il senatore Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'editoria, che si è complimentato per il successo del festival del fumetto e dei giochi. Crimi è stato accolto dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e dal direttore generale e dal presidente di Lucca Crea, Emanuele Vietina e Mario Pardini. Il sottosegretario ha visitato gli stand dove ha incontrato gli editori presenti alla manifestazione.