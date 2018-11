Al Maggio maratona per Rossini

(ANSA) - FIRENZE, 3 NOV - Per ricordare Gioacchino Rossini (1792-1868), nell'anno in cui si celebrano i 150 anni dalla morte, il Teatro del Maggio dedica un mese di programmazione al compositore con 44 appuntamenti in calendario fra cui 'La Cenerentola' in versione originale, 'Un lampo, un sogno, un gioco' versione ridotta per ragazzi, lo spettacolo - anche questo per famiglie e ragazzi - 'The Rossini Game' e, infine, un concerto il 13 novembre (data della morte) davanti alla tomba in Santa Croce a Firenze. "Il Maggio non poteva che celebrare degnamente il genio di Rossini nell'anno di un anniversario così importante", dice il sovrintendente Cristiano Chiarot.

'Cenerentola' debutta il 7 novembre (altre date 8, 9, 10, 11, 13 e 14 novembre), Giuseppe Grazioli sul podio e Manu Lalli regista. Cenerentola sarà Teresa Iervolino. Invece 'Un lampo, un sogno, un gioco' sarà l'8, 9, 10, 13, 14. Dal 17 novembre per 31 recite 'The Rossini Game. Giocando con Gioacchino'.