Pioli "Roma? Esame difficile ma pronti"

(ANSA) - FIRENZE, 2 NOV - "Domani contro la Roma sarà un esame difficile, è la prima big che affrontiamo al Franchi, dobbiamo arrivarci preparati ma noi lo siamo, abbiamo lavorato bene in settimana". Così Stefano Pioli presenta la sfida contro i giallorossi, in programma domani alle 18, in uno stadio che si annuncia gremito, con oltre 30mila spettatori. Fra questi, anche il patron Andrea Della Valle, arrivato a Firenze già oggi per stare vicino alla squadra, e con tutta probabilità il grande doppio ex Gabriel Batistuta. "Nelle ultime due gare abbiamo avuto qualche difficoltà, domani è l'occasione giusta per dimostrare che vogliamo tornare a crescere e a fare bene - ha continuato il tecnico viola -. La Roma è un avversario forte, fisico, da Champions, quindi ci sarà da stringere i denti, sarà importante non sbagliare l'approccio. Chi è rimasto escluso sabato a Torino, come Simeone, Pjaca e Gerson, ha reagito bene alle scelte, non le hanno condivise ma le hanno accettate, soprattutto si sono allenati bene".