Fiorentina-Roma: 2500 tifosi giallorossi

(ANSA) - FIRENZE, 2 NOV - Settore ospiti tutto esaurito allo stadio Franchi di Firenze per il match Fiorentina-Roma che si giocherà domani alle 18. Oltre ai 2.500 supporter che troveranno posto nel 'formaggino' a loro riservato, sono numerosi i tifosi giallorossi che hanno acquistato biglietti per altri settori. I tifosi raggiungeranno Firenze soprattutto con mezzi privati.

Altri si muoveranno in pullman, mentre una minoranza dovrebbe arrivare in treno. Previsti mirati controlli delle forze dell'ordine ai caselli autostradali, lungo le principali vie di accesso alla città e nelle stazioni ferroviarie.