Furti in due farmacie in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 NOV - Due assalti, nella notte, a due farmacie situate in pieno centro di Firenze, una in via del Proconsolo, l'altra in via del Corso dove a breve distanza, anche di tempo, ci sono stati due notevoli furti con scasso. Il primo allarme è stato dato alla polizia da una residente dello stesso stabile dove a piano terreno c'è la farmacia colpita in via del Proconsolo. Erano le 5.45. La donna è stata svegliata da forti rumori, urti di notevole impatto, e ha chiamato il 113. La polizia poi ha trovato la saracinesca divelta e la vetrina infranta. Successivamente il proprietario dell'esercizio ha rilevato che dalla cassa erano spariti 400 euro in contanti.

Alle 6.05, nella vicina via del Corso è partito l'allarme elettronico nell'atra farmacia svaligiata. In questo caso era stata forzata la porta di ingresso e sono stati portati via dalla cassa 1.000 euro. Indagini della polizia per entrambi gli episodi. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti nell'area dei due 'colpi'.