Lega: a Pontedera Ceccardi sbianchetta ex 'casa' del Pd

Sono iniziati oggi i lavori per trasformare quella che fino al 2015 era la sede del Pd di Pontedera (Pisa), in via Leopardi, nel nuovo 'quartier generale' della Lega pontederese. Al 'make up' della struttura ha partecipato oggi in prima persona il sindaco della vicina Cascina, e neo commissario del Carroccio toscano, Susanna Ceccardi. In un video, postato su facebook dalla stessa Ceccardi, si vede la sindaca leghista che con pennello e vernice 'sbianchetta' tutti quelli che erano i simboli e le scritte del Pd. "Un tempo questa era le sede del Pd di Pontedera, molto grande e con tanti metri quadri di spazio - dice Ceccardi nel video -, ma con la caduta nazionale e locale del Partito democratico hanno dovuto ridimensionarsi e prendere una sede più piccola. Invece la Lega cresce, cresce tanto in Toscana e tantissimo nella provincia di Pisa. L'anno prossimo ci sono le amministrative e noi abbiamo bisogno di tanto spazio per far entrare tutti i nostri iscritti, sostenitori e candidati per conquistare il comune di Pontedera". "Ce l'hanno lasciata distrutta questa sede, un po' come distrutta ci hanno lasciato la città di Pontedera - conclude il commissario leghista -, per cui ci rimbocchiamo le maniche, la mettiamo a posto e il prossimo anno mettiamo a posto il comune di Pontedera e gli altri 188 che vanno al voto in Toscana".