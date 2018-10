Maltempo:domani scuole chiuse a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 29 OTT - Nel territorio del Comune di Grosseto scuole chiuse anche domani, martedì 30 ottobre 2018. Lo ha deciso il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna che ha emesso un'ordinanza "per l'allerta meteo arancio".

Il provvedimento, si legge in una nota del Comune, è utile anche per verificare eventuali situazioni di criticità come rami pericolosi ed altro.