Jimmy Choo apre boutique a Firenze

(ANSA) FIRENZE, 25 OTT - Prima boutique a Firenze per il marchio di accessori di lusso britannico Jimmy Choo, che fa parte del gruppo di moda di lusso della Michael Kors Holdings Limited. Il nuovo store di 30 mq è situato a pochi passi dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore e racchiude l'intero mondo del brand con la collezione donna completa di scarpe, borse, occhiali, piccola pelletteria e profumi. Progettato in collaborazione con il Christian Lahoude Studio di New York, ha tocchi di design personalizzati e ispirati alla tradizione fiorentina, come il marmo Breccia Medicea, usato già nel XVI secolo dalla famiglia Medici. Il negozio fiorentino è la quarta boutique italiana di Jimmy Choo, in ordine di tempo a seguito di Milano, Roma e Venezia.