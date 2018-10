Firenze,Vautier nella collezione Zattoni

(ANSA) - FIRENZE, 25 OTT - L'avanguardia Fluxus alla GalLibreria Centro Di di Firenze con 'Ben Vautier. Pas d'art. Centro Di & guest: la collezione Zattoni', mostra in programma da oggi fino al 23 novembre. In esposizione circa 150 opere: oltre a quelle di Vautier, scatole e cataloghi Fluxus, le introvabili edizioni originali della rivista 'Tout', manifesti, esemplari della rivista 'Ben Dieu', cataloghi di mostre, vinili dalla raccolta personale dell'artista, foto di performance di Ben e di occasioni di incontro. La mostra racconta soprattutto il sodalizio tra la famiglia Zattoni, di Ravenna, e l'artista francese, nato a Napoli nel 1935. La cifra di questo legame - il primo incontro nel 2011, a casa di Vautier a Nizza - è un librone che supera le 2.500 pagine, un parallelepipedo nero dal titolo 'Newsletters 2011 - 2018 Ben Vautier', realizzato in occasione della kermesse con l'ausilio del Centro Di. Per otto anni, infatti, l'artista ha inviato agli Zattoni delle mail in cui ha raccontato la sua quotidianità ed i suoi pensieri.