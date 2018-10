Tempio rock Tenax diventa teatro

(ANSA) - FIRENZE, 24 OTT - Uno dei templi italiani della musica rock dagli anni Ottanta, il Tenax di Firenze, diventa teatro per la sperimentazione "immersiva" del Teatro Studio Krypton, con musica, teatro, danza e performing art dal 25 ottobre al 20 dicembre. Il progetto triennale di Teatro Studio Krypton Tenax Theatre, ideato da Giancarlo Cauteruccio e Massimo Bevilacqua, conclude quest'anno la sua prima edizione, affrontando il tema della periferia non solo come luogo fisico ma come un laboratorio linguistico-espressivo attraverso la percezione aumentata tra suono, immagini ed elettronica. Tra le performance in programma un Amleto "elettronico" di Gabriele Lavia e il mito di Medea, ispezionato artisticamente da Cauteruccio e un Mozart interpretato da una orchestra di giovani e di maestri. All'open act Post Trans Iconica, una performance/installazione con la regia di Massimo Bevilacqua è affidata la serata inaugurale.