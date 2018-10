Imbrattata colonna loggia del Porcellino

(ANSA) - FIRENZE, 23 OTT - Si è messo a disegnare una grossa figura coi pastelli su una colonna della loggia del Mercato Nuovo, conosciuta anche come loggia del Porcellino, nel centro di Firenze, ma è stato sorpreso dalla polizia municipale. Autore del gesto un 22enne austriaco, denunciato per danneggiamento. L'episodio è avvenuto ieri sera intorno alle 21,30. Per il giovane è scattata anche una sanzione da 160 euro per violazione del regolamento di polizia urbana, per aver imbrattato un monumento.