Cavallo morto a Palio di Siena,polemiche

(ANSA) - SIENA, 21 OTT - Il cavallo Raol della contrada della Giraffa è morto in seguito ai traumi riportati cadendo ieri nella carriera straordinaria del Palio di Siena.

Il presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, ha reso noto che l'associazione presenterà una denuncia a seguito della morte del cavallo. "Per i cavalli il Palio di Siena è e resta un inferno", ha detto Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali.

"Il dispiacere" per la morte dell'animale, ha fatto sapere il Comune di Siena in una nota, "è di tutta la città che ama i cavalli e li rispetta, e non accetta provocazioni da chiunque abbia solo l'interesse a farsi pubblicità, non conoscendo la nostra cultura, tradizione, rispetto e cura dei cavalli".