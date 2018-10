Auto si ribalta, morto conducente

(ANSA) - MONTEVARCHI (AREZZO), 20 OTT - Un 47enne valdarnese ha perso la vita finendo con la propria auto, poi ribaltatasi, fuoristrada. L'incidente è accaduto a Mercatale Valdarno nel comune di Montevarchi (Arezzo) nella tarda mattinata di oggi.

L'uomo era alla guida della sua auto quando, per cause da accertare da parte dei carabinieri, il mezzo è finito fuoristrada ribaltandosi. Il 47enne, nonostante l'intervento dei vigili del fuoco che l'hanno estratto dall'abitacolo, non ce l'ha fatta morendo poco dopo. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica.