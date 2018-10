Turismo, progetto per Francigena termale

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Si intitola 'Via Francigena termale' il progetto che ha l'obiettivo di offrire un servizio a chi fa il cammino e desidera ampliare l'esperienza del pellegrino attraverso una proposta dedicata al benessere.

L'iniziativa, spiega una nota, ha come capofila il comune di Gambassi Terme (Firenze) ed è realizzata da Regione Toscana, Associazione europea delle Vie Francigene (Aevf) con la collaborazione di Federterme ed Ancot, l'associazione nazionale dei comuni termali. Al progetto aderiscono sei società termali di varie parti della regione, che proporranno servizi dedicati alle esigenze dei pellegrini. "Quello che si sta sviluppando sulla Via Francigena - ha detto l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - è un prodotto turistico omogeneo che in relazione con il territorio sviluppa capacità progettuali e imprenditoriali che valorizzeranno l'intero percorso in vari ambiti. È la strada che bisogna percorrere nella diversificazione della nostra offerta turistica".