Ladri in villa Firenze, via 200mila euro

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Furto da circa 200 mila euro nella notte tra martedì e mercoledì scorsi in una villa nella zona di Trespiano, sulle colline di Firenze. I ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari, sono entrati forzando una porta finestra e poi hanno rovistato nella stanze dell'edificio, articolato su tre piani. Da una prima stima, hanno portato via gioielli, molti dei quali antichi, per un valore di circa 200 mila euro. Sull'episodio indaga la polizia.