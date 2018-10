Fiamme in fabbrica Pisa, nessun ferito

(ANSA) - PISA, 18 OTT - Un incendio si è sviluppato all'interno dell'azienda Saint Gobain di Pisa e sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che definiscono la situazione "al momento sotto controllo". Secondo quanto si è appreso le fiamme hanno interessato il sistema di aspirazione dell'impianto di verniciatura del vetro, ma non ci sono persone coinvolte.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e non si conoscono le cause che hanno determinato l'incendio.