A Uffizi il Codice Leicester di Leonardo

(ANSA) - FIRENZE, 18 OTT - Tutto pronto a Firenze per il ritorno, 36 anni dopo in città, del celebre manoscritto Codice Leicester (conosciuto anche come codice Hammer) di Leonardo da Vinci, per un evento agli Uffizi che sarà prologo mondiale delle celebrazioni dedicate nel 2019 in tutto il pianeta ai 500 anni dalla morte del genio del Rinascimento. Il Codice Leicester sarà punta di diamante della mostra 'L'acqua microscopio della natura' curata da Paolo Galluzzi e in programma dal prossimo 30 ottobre al 20 gennaio 2019 agli Uffizi nell'Aula Magliabechiana.

La mostra sarà dotata di eccezionali apparati tecnologici per consentire al pubblico di consultare 'in sicurezza' su schermi digitali il codice che consta di 72 fogli. Esposti anche altri preziosi fogli tra cui il 'Codice sul volo degli uccelli', quattro spettacolari fogli del Codice Atlantico, due preziosi bifogli del Codice Arundel, e numerosi manoscritti di grande bellezza e importanza più rarissimi incunaboli.