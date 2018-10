Musica: Patti Smith a Cortona

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 16 OTT - Patti Smith si esibirà, accompagnata da Tony Shanahan (piano e chitarra), a Cortona (Arezzo) il 14 dicembre. Lo spettacolo, al teatro Signorelli, fa parte di un mini tour invernale e soprattutto, si spiega, è legato a un appuntamento speciale: ' Concerto per l'autismo', questo il titolo della serata che vede assieme Accademia degli Arditi, Comune di Cortona, Comitato Cortona mix festival, e Associazione autismo Arezzo.

"Grazie a una serie di coincidenze Patti Smith - si spiega dal Comune - ha chiesto espressamente di potersi esibire a Cortona in una forma acustica e molto particolare con il suo tour denominato 'Words and Music' ed ha accettato di abbinare" il suo concerto-reading "a una grande causa sociale, quella dell'autismo, nello specifico aderendo alla proposta dell'Associazione autismo Arezzo".