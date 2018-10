Greenaway a Schermo dell'arte a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Sarà Peter Greenaway ad aprire l'11/a edizione dello Schermo dell'arte film festival, dedicato alle molteplici interazioni tra cinema e arte, che si terrà a Firenze dal 13 al 18 novembre. Oltre cinquanta gli ospiti attesi tra artisti, registi, produttori, tra cui la curatrice Sarah Perks, il produttore Yorgos Tsourgiannis e la regista Lisa Immordino Vreeland, di cui sarà presentato, in anteprima nazionale, 'Love Cecil', film che racconta il talento del designer e fotografo di moda Cecil Beaton attraverso rari materiali di archivio e brani tratti dai suoi diari.

Per la serata d'apertura del 14 novembre Greenaway presenterà in una lecture il progetto del suo prossimo film 'Walking to Paris', racconto del viaggio che, tra il 1903 e il 1904, il ventisettenne Costantin Brancusi intraprese a piedi dalla Romania, suo paese natale, per raggiungere Parigi.