In Olanda gigantografie abitanti Vinci

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 15 OTT - Quindici gigantografie di cittadini di Vinci (Firenze) sono esposte per le vie del centro di Haarlem, in Olanda dove l'artista olandese Fjodor C. Buis ha inaugurato la mostra fotografica 'Hals meets Vinci'. In esposizione anche altrettanti ritratti di cittadini di Haarlem, abbinati in coppia su grandi manifesti dislocati nel centro della città. I vinciani sono ritratti sul celebre sfondo della Monna Lisa di Leonardo, nell'ombra morbida del sole toscano, mentre gli abitanti di Haarlem vestono il tipico collare a macina, in voga nel 17esimo secolo e elemento ricorrente nei ritratti di Frans Hals, e sono illuminati dalla luce proveniente da una finestra, riconoscibile sempre nei dipinti dell'artista di Haarlem del Seicento. La serie di ritratti è una selezione della colorata collezione di abitanti di entrambe le città, che vengono proposti simpaticamente come le nuove Monna Lisa e i nuovi Frans Hals. Rappresentati tra gli altri, il sindaco Giuseppe Torchia, un gelataio, Leonardo da Vinci e Frans Hals