Bosch, Brueghel, Arcimboldo a Pisa

(ANSA) - PISA, 15 OTT - La mostra-spettacolo 'Bosch, Brueghel, Arcimboldo' arriva dal 14 novembre agli Arsenali Repubblicani di Pisa: 54 proiettori ricostruiscono magiche e sognanti atmosfere attraverso una combinazione di proiezioni, immagini, musiche e tecnologia regalando al pubblico una totale immersione in opere uniche nel loro genere. Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Pisa, la mostra è prodotta in Italia da Gruppo Arthemisia e Sensorial Art Experience, gli autori dello spettacolo sono Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto, Massimiliano Siccardi e Luca Longobardi. E' già iniziata la prevendita con una scontistica dedicata a gruppi e scolaresche, mentre il 30 ottobre, alle 17.30, con il ciclo de 'I Racconti dell'Arte' presso l'Auditorium Officine Garibaldi di Pisa, Sergio Gaddi offrirà in anteprima la possibilità di conoscere più da vicino i protagonisti della mostra.