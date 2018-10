Tarocca scatola nera,nascosta da santino

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 12 OTT - Il marchingegno per disattivare la scatola nera del tir, sul quale viaggiava da Padova verso Viareggio (Lucca), si azionava con un pulsante nascosto dietro un santino con l'immagine della Madonna appiccicato sul cruscotto. Pensava così di riuscire a farla franca in caso di controlli, convinto che i poliziotti non avrebbero posto troppa attenzione sull'immagine sacra. Quando una pattuglia della polstrada di Viareggio lo ha fermato l'uomo, 52 anni, originario del padovano, stava transitando vicino a Lucca. Purtroppo per lui gli agenti non ci sono cascati, e così è scattato il ritiro della patente, la decurtazione di 10 punti e il sequestro del marchingegno, oltre a una multa di quasi 2.000 euro.