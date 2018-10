Abusa della exx, arrestato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 OTT - Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver aggredito e violentato la sua ex compagna, 23enne. L'episodio sarebbe avvenuto nell'abitazione dell'uomo, alla periferia di Firenze. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 29enne, somalo e sposato con una donna residente all'estero, avrebbe convinto la 23enne, anche lei somala, a recarsi a casa sua per un incontro chiarificatore dopo la fine della loro relazione. Una volta in casa avrebbe aggredito e malmenato la giovane, costringendola a subire atti sessuali, fino a che lei non è riuscita a divincolarsi e a fuggire in strada, dove ha chiesto aiuto ad alcuni passanti. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno rintracciato l'uomo all' interno della sua abitazione. Per la donna, portata al pronto soccorso, sono state attivate le procedure previste dal codice rosa.