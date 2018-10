Investito da auto muore a Grosseto

(ANSA) - GROSSETO, 8 OTT - Un uomo è morto venendo investito sulle strisce a Grosseto, nel quartiere di Barbanella. Sul posto, oltre agli operatori del 118, la polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente.

I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma il pedone ha riportato ferite troppo gravi, in particolare alla testa, nell'urto. Poiché l'uomo non avrebbe avuto con sé i documenti, sono in corso gli accertamenti per stabilire le sue generalità.

Il conducente dell'auto che ha investito il passante si è fermato e ha prestato soccorso.