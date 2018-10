Cade da scooter, sciacalli la derubano

(ANSA) - FIRENZE, 7 OTT - Episodio di sciacallaggio urbano a Firenze ieri sera contro una donna caduta dallo scooter.

Nell'incidente si è aperto il bauletto da dove è uscita e finita in terra la borsa: gli occupanti dell'auto che era dietro di lei hanno fermato il veicolo ma, anziché soccorrerla, le hanno portato via la borsa. E' accaduto in piazza Paolo Uccello a una scooterista. Mentre cercava di rialzarsi, uno degli occupanti di quell'automobile, è uscito lesto dalla vettura e l'ha derubata.

Secondo un testimone, al momento del furto, erano presenti quattro giovani dentro l'auto. Indagini della polizia.